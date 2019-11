Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 12. November 2019, 16.00 Uhr und Mittwoch, 13. November 2019, 6.00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Hallengelände in der Straße Siehefeld und versuchte in die Halle einzudringen, was ihm misslang. Von einem dortigen Anhänger entwendete der Täter das Kennzeichen "CLP - TC 55". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, 13. November 2019, zwischen 10.30 Uhr und 20.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Dachgeschosswohnung in der Langen Straße ein. Nach derzeitigem Stand hat der Täter kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 13. November 2019, 6.45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 357, Linderner Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 31-jährige Autofahrerin aus Löningen und eine 19-jährige Autofahrerin aus Lindern fuhren in dieser Reihenfolge in Richtung Lastrup. Im Bereich der Kreuzung zur Hegeler Straße staute sich der Verkehr auf und die Löningerin reduzierte die Geschwindigkeit. Die Lindernerin fuhr auf und es kam zum Unfall, bei dem sich die Löningerin leicht verletzte.

