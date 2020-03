Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Personen verletzt nach Konflikt im Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

In Folge eines Konflikts im Straßenverkehr ist es am Dienstagabend, 3. März 2020, zu einem Polizeieinsatz auf der Bismarckstraße in Bulmke-Hüllen gekommen. Gegen 20.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Opel Astra, in dem auch ein 17-Jähriger aus Gelsenkirchen saß, die Hohenzollernstraße in Richtung Stadtzentrum. Nach einem eigentlich geplanten Abbiegevorgang in die Hohenzollernstraße wollte der 18-Jährige seine Fahrt doch weiter auf der Hohenzollernstraße fortsetzen. Am Bahnübergang überholte ihn dann der hinter ihm fahrende 34-jährige Gladbecker mit seinem Mercedes. Er stellte das Auto abrupt und unmittelbar vor dem Wagen des Gelsenkircheners ab.

Gemeinsam mit seinem 28-jährigen Beifahrer ohne festen Wohnsitz verließ der Gladbecker das Auto. Es entwickelte sich nach verbalen Streitigkeiten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den vier Personen, bei der zwei Personen verletzt wurden. Ein vorbeifahrender Pkw wurde von umherfliegenden Gegenständen beschädigt. Zeugen alarmierten die Polizei.

Der 28-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 34-jährige Gladbecker aufgrund seines aggressiven Verhaltens zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die beiden Gelsenkirchener wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen, der 17-Jährige bemerkte erst zuhause leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt in dem Fall nun wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung im Straßenverkehr.

