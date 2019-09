Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190911-3-pdnms Windschutzscheibe von Gegenstand getroffen - Zeugen gesucht

Sören

Sören. Eine 49-jährige Frau aus dem Kreis Plön fuhr am 10.09.19 mit einem Verkaufswagen auf der BAB 215 in Richtung Kiel. Als sie unter der Brücke "Försterei" (Gemeinde Sören) hindurch fuhr, schlug ein bislang unbekannter Gegenstand gegen ihre Windschutzscheibe und beschädigte diese. Glücklicherweise blieb die 49-Jährige unverletzt. Die Kriminalpolizei Neumünster sucht Zeugen, die am 10.09.19 zwischen 13 und 14 Uhr Personen im Bereich der Brücke "Försterei" und anderen Brücken in der Nähe beobachtet haben. Hinweise werden unter 04321-9450 entgegengenommen.

