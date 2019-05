Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Täter wird überrascht und flieht

Vlotho (ots)

(kup) Am Sonntag (12.5.), um 2:55 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter mit Halbglatze in ein Haus an der Herforder Straße einzubrechen. Während er die Kellertür gewaltsam anging, verursachte er Geräusche. Diese ließen einen 17-jährigen Bewohner aufmerksam werden. Der junge Mann trat auf den Balkon über dem Keller und sprach den Täter an. Daraufhin floh der Mann in Richtung Herforder Straße. Er wird beschrieben als circa 40 Jahre alt, 180-185 cm groß, graue Haare, bekleidet mit grauer Kapuzenjacke und Jeans. Sachschaden entstand nicht. Hinweise zum Täter und der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

