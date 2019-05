Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Lagerhalle aufgehebelt

Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (12.5.), um 17:00 Uhr, und Montag, 8:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Lagerraum am Eggeweg ein. Um in das Innere der Halle zu gelangen, hebelten sie die Holztür auf. Anschließend betraten sie den Lagerraum und entwendeten mehrere Handwerkzeuge der Marken Hilti, Metabo und Makita. Zudem stahlen sie zwei Schweißgeräte sowie eine Motorsense der Marke Stihl. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 4.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

