Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bauwagen - Täter kommen übers Dachfenster

Hiddenhausen (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (10.5.), um 17:00 Uhr, und Montag, 7:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Bauwagen an der Maschstraße ein. Dafür öffneten sie das Dachfenster und stiegen über diese Luke in den Bauwagen ein. Aus dem Innern entwendeten sie diverse professionelle Werkzeuge. Mitarbeiter der Baustelle hatten den Einbruch am frühen Montagmorgen bemerkt. Vor dem Wagen standen nach der Tat eine Reihe von Geräten, die die Arbeiter am Freitagnachmittag im Bauwagen verstaut hatten. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 6.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell