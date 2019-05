Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gartenlaube - Täter hebeln Metalltür auf

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (12.5.), um 19:30 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube an der Dennewitzstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür aus Metall auf. Im Innern der Laube entwendeten die Einbrecher eine Sporttasche sowie ein Radio. Der 69-jährige Besitzer der Parzelle bemerkte den Einbruch am Montagmittag, da die Tür offen stand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell