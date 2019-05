Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Gebäude der Kartbahn angegangen

Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (12.5.), 18:00 Uhr, und Montag, 22:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Kartbahn an der Albert-Schweitzer-Straße ein. Die Täter brachen die Außentür auf. Im Innern der Sportanlage hebelten sie zwei Getränkeautomaten auf. Anschließend durchsuchten sie den Kassen- und Werkzeugbereich nach weiterem Diebesgut. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro. Zeugenhinweise zu Tätern oder Tat werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

