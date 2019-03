Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - angebranntes Essen auf dem Herd - Rauchmelder alarmiert Nachbarin

Unna (ots)

Eine aufmerksame Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schützenhof hatte am Samstagnachmittag (02.03.), gegen 14.00 Uhr, den Alarm eines Rauchmelders aus ihrer Nachbarwohnung festgestellt. Die 81-jährige Nachbarin hielt sich offenbar in der betreffenden Wohnung auf, war aber für die besorgte Melderin nicht erreichbar.

Eine Wohnungsöffnung erfolgte schließlich durch die alarmierte Feuerwehr Unna. In der Wohnung war es durch angebranntes Essen auf dem Herd zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen. Die ansprechbare und hilflose Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung stationär einem Krankenhaus zugeführt.

Nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. Gefahren für weitere Bewohner des Hauses waren nicht gegeben.

