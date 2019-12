Polizei Mettmann

POL-ME: Zeugen beobachteten weihnachtliche Trunkenheitsfahrt - Erkrath - 1912134

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Mittwochmorgen des 25.12.2019 (1. Weihnachtsfeiertag), gegen 01.00 Uhr, meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Erkrather Polizei, welche am Neuenhausplatz in Unterfeldhaus einen offensichtlich stark betrunkenen Mann beobachtet hatten, welcher einen PKW Seat Leon bestieg und damit in Schlangenlinien davonfuhr. Die vorbildlichen Zeugen konnten der Polizei bei ihrem Anruf das weiße Fahrzeug, dessen Mettmanner Kennzeichen und die genaue Fahrtrichtung beschreiben. Damit konnte das gesuchte Fahrzeug nur zwei Minuten später von der Polizei auf der Heinrich-Hertz-Straße angetroffen und gestoppt werden. Bei der Überprüfung des 38-jährigen Fahrers aus Haan bestätigte sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille (1,13 mg/l).

Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den volltrunkenen 38-jährigen Haaner ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten die Beamten gegen den ausdrücklichen Widerspruch des 38-Jährigen, welchem parallel dazu jedes weitere Fahren führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf weiteres ausdrücklich untersagt wurde.

