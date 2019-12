Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunken gegen geparkten PKW gefahren -Langenfeld- 1912132

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 23.12.2019, gegen 20.45h, kam es auf der Rheindorfer Straße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Zur genannten Uhrzeit hörte der 50-jährige Halter eines PKW Kia Carens von seiner Wohnung aus einen lauten Knall auf der Straße. Als er aus dem Fenster sah, erkannte er eine männliche Person auf der Straße liegend hinter einem PKW Daimler. Er leistete sofort erste Hilfe und rief einen Rettungswagen sowie die Polizei. Erste Zeugenaussagen und Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die verletze Person, ein 31-jähriger Wuppertaler mit seinem PKW Daimler, zuvor die Rheindorfer Straße befahren hatte. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den am Fahrbahnrand geparkten PKW Kia. Durch den Aufprall wurde der geparkte PKW mehrere Meter weit nach vorne geschoben. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittel- und Alkoholkonsum bei dem Wuppertaler. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er zur stationären Aufnahme mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Zu alledem stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im geschätzten 5-stelligen Bereich. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, ca. eine Stunde, musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden.

Die erforderlichen Blutproben wurden entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell