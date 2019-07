Polizei Braunschweig

POL-BS: Täter wurden während eines Einbruches in ein Reihenhaus in Rüningen von der Überwachungskamera gefilmt

Braunschweig (ots)

Mehrere unbekannte Täter überstiegen die Umzäunung des Grundstücks, erklommen den Balkon und gelangten nach Aufhebeln der Balkontür in das Wohnhaus. Hier wurden zahlreiche Behältnisse durchwühlt. Der Wohnungsinhaber hielt sich zum Tatzeitpunkt im Auslandsurlaub auf und wurde zur Nachtzeit über einen Bewegungsalarm per Handy über den Einbruch informiert. Am folgenden Morgen informierte der Geschädigte seinen Bruder über die Einbruchmeldung, der in der Folge den Einbruch vor Ort feststellte und die Polizei informierte. Die Videoaufzeichnung der Überwachungskamera zeigt mehrere Täter bei der Tatausführung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

