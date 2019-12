Polizei Mettmann

POL-ME: 29-Jähriger wird Opfer eines versuchten Raubes - Velbert - 1912133





Mettmann (ots)

In der Nacht zu Freitag (27.12.2019) kam es auf der Friedrichstraße in Velbert zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil eines 29-jährigen Velberters.

Gegen 03:45 Uhr ging der Velberter durch die Fußgängerzone der Friedrichstraße in Richtung Bahnhofstraße, nachdem er zuvor an einem Bankautomaten Bargeld abgehoben hatte. Plötzlich wurde er von zwei Personen von hinten angegriffen und zu Boden gezogen. Einer der Täter trat den 29-Jährigen mehrfach ins Gesicht, während der Zweite - unter Vorhalt einer Schusswaffe - die Herausgabe von Bargeld forderte. Der Velberter verweigerte dies jedoch und drohte mit der Polizei. Hierauf flüchteten die Räuber über die Friedrichstraße in Richtung Sternbergstraße und entkamen unerkannt.

Der 29-Jährige begab sich anschließend verletzt in eine Gaststätte. Der Inhaber informiert die Polizei und einen Rettungswagen, der den Velberter zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus brachte.

Das Opfer kann den Waffenträger folgendermaßen beschreiben:

- circa 20-25 Jahre alt - muskulös gebaut - circa 170 cm groß - bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose und dunklen Turnschuhen - sprach nur gebrochenes Deutsch

Der weitere Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- schlanke Figur - kurze Haare - bekleidet mit schwarzer Jacke und Hose

Nach Angaben des Geschädigten soll es sich bei den Räubern um Türken gehandelt haben.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und führte noch in der Tatnacht Ermittlungen durch. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

