Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Abbiegeunfall

zwei Personen verletzt

Wachtendonk (ots)

Am Donnerstag (14.05.2020) ereignete sich auf der Kreuzung Meerendonker Straße / Nieukerker Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 31-jährige Frau aus Kerken war mit ihrem Audi auf der Nieukerker Straße in Fahrtrichtung Straelen unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links auf die Meerendonker Straße abbiegen. Hierbei nahm sie dem Daimler eines 30-jährigen Straeleners, der ihr auf der Nieukerker Straße entgegenkam und an der Kreuzung weiter geradeaus in Richtung Nieukerk fahren wollte, die Vorfahrt und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Bei dem Zusammenprall wurde die 31-Jährige Unfallverursacherin schwer und ihr 30-jähriger Unfallgegner leicht verletzt. Beide wurden zur Untersuchung und Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. (cp)

