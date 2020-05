Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Fußgänger schubst Radfahrer auf Fahrbahn

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2020, 22:10 Uhr, befährt ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer aus Stuhr die Straße Am Stadion in Delmenhorst in Richtung Elbinger Straße. In Höhe des Sportplatzes passiert er zwei Fußgänger. Nach bisherigen Ermittlungen stößt einer der Fußgänger den 59-Jährigen, sodass dieser auf die Fahrbahn stürzt und dort liegen bleibt. Ein 26 Jahre alter Delmenhorster PKW-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Elbinger Straße unterwegs ist, kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er den Fuß des am Boden liegenden Radfahrers überrollt. Während der Versorgung des Radfahrers entfernen sich die beiden Fußgänger unerlaubt von der Unfallstelle und können nicht mehr angetroffen werden. Der Fahrradfahrer wird leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Da er unter Alkoholeinfluss steht, wird bei ihm die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 3500,- Euro.

Wer Hinweise zu den beiden Fußgängern bzw. zum Unfallhergang geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter Tel. 04221-1559-0 melden.

