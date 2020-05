Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugin in Brake aufgeklärt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2020, gegen 17:30 Uhr, wurde durch eine aufmerksame Zeugin ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Weserstraße in Brake beobachtet.

Die 51-jährige Unfallverursacherin aus Brake entfernte sich mit ihrem Pkw Audi unerlaubt vom Unfallort, nachdem sie zuvor einen ordnungsgemäß parkenden Pkw Mercedes beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt hatte.

Die Zeugin übermittelte das Kennzeichen der Verursacherin der Polizei. Nach einer Halterfeststellung konnte die 51-jährige Unfallverursacherin an ihrer Wohnanschrift in Brake durch Beamte der Polizei Brake angetroffen werden.

Gegen die 51-jährige wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

