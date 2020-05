Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Trunkenheit im Verkehr; Unfallflucht in Dötlingen mit Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Groß Ippener: Trunkenheit im Verkehr

Groß Ippener - Am Freitag, 01.05.2020, gegen 00:45 Uhr wurde der Polizei durch andere Verkehrsteilnehmer ein Pkw mit auffälliger Fahrweise in Delmenhorst-Adelheide gemeldet. Durch Kräfte der Polizei Delmenhorst und Wildeshausen konnte das Fahrzeug schlussendlich im Bereich Groß Ippener angetroffen und kontrolliert werden. Bei der 30-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Oldenburg konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,93 Promille festgestellt werden. Gegen die 30-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Dötlingen: Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag, 25.04.2020, kam es im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und etwa 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz vor der Müllumschlagsstation an der Kirchhatter Straße in Dötlingen. Dabei wurde ein VW Golf beschädigt. Der oder die UnfallverursacherIn entfernte sich, ohne den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.500,- EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, oder in Dötlingen, 04432/1474, zu melden.

