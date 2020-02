Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am gestrigen Freitag, den 28.02.2020, gegen 08:15 Uhr, ereignete sich im Bereich der Einmündung Saarbrücker Straße/Am Brenkelberg in Schönenberg-Kübelberg eine Verkehrsunfallflucht. An der dortigen Einmündung fuhr ein unbekanntes Fahrzeug einem Lastkraftwagen des Herstellers Mercedes-Benz vermutlich hinten auf und beschädigte hierbei die rechte Rückleuchte des Lastkraftwagens. Der Fahrer der Umzugsfirma bemerkte jedoch erst an seinem Zielort, dass die Rückleuchte beschädigt wurde. An der Unfallstelle konnte anschließend der Glaseinsatz der Rückleuchte aufgefunden werden. Der Unfallverursacher entfernte sich zwischenzeitlich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Mercedes-Benz befindet sich im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

