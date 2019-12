Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher in Heidkamp unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagabend (29.12.) ist in einen Friseursalon und vor dort aus in eine Wohnung auf dem Talweg eingebrochen worden.

Die Geschädigten befanden sich zwischen 17:45 Uhr und 19:45 Uhr nicht in dem Wohn-/Geschäftshaus. Diese Zeit nutzten die Diebe, um vom Garten aus die Balkontür zu dem Salon aufzubrechen. Von dort aus gelangte man ins Treppenhaus. Im Obergeschoss wurde die Wohnungstür aufgebrochen und das Schlafzimmer komplett durchwühlt. Ob dabei Beute gemacht werden konnte, stand am Sonntagabend noch nicht fest.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Einmündung Talweg / Bensberger Straße beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell