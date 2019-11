Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall auf dem REWE-Parkplatz, Unfallbeteiligter gesucht

Hachenburg (ots)

Am Samstag, den 23.11.2019, um 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des REWE-Markts in Hachenburg zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Aufgrund der Annahme vor Ort, dass kein Schaden an den Fahrzeugen entstanden ist, wurde auf einen Personalienaustausch verzichtet. Da im Nachgang bei einem Fahrzeug jedoch ein Schaden festgestellt wurde, wird der Unfallbeteiligte mit den amtlichen Kennzeichen WW-RW??? gebeten sich mit der Polizei Hachenburg(Tel. 02662-95580) in Verbindung zu setzen, um eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell