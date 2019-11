Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Werbebanner beschmiert - Zeugen gesucht

57647 Nistertal (ots)

Am Samstag, den 23.11.2019 stellte der Besitzer der Pizzeria Il Caminetto in Nistertal fest, dass ein unbekannter Täter das Werbebanner der Pizzeria mit den Worten "ACAB" und "Bullen sind scheiße" beschmiert hatte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg in Verbindung zu setzen.

