Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten PKW im Wohngebiet Schläfer.

Diez (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 23.11.2019 ereigneten sich im Bereich der Pommernstraße / Sudetenstraße mehrere Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Hier wurden an drei Fahrzeugen die Seitenspiegel beschädigt, sowie bei einem PKW das hintere Kennzeichen entwendet. Die Polizei in Diez bittet um Hinweise unter der Tel. 06432/6010

