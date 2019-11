Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Montabaur (ots)

Eine 44-jährige PKW-Fahrerin aus der VG Montabaur parkte ihren Seat Ibiza auf dem Parkplatz des FOC in Montabaur in der Straße "Allmannshausen". Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer/-in stießen am Freitag zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr beim Ein-oder Ausparken gegen das vordere Kennzeichen und die Stoßstange und verließen dann unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet um Zeugenhinweise in dieser Sache.

