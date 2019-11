Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Merkelbach. Fahrt unter Drogen und Alkoholeinfluss

Montabaur (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstag Abend in Merkelbach wurden bei dem 32 jährigen Fahrer eines Pkw festgestellt, dass dieser unter aktuellem Alkohol- und BtM- Einfluss stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurden in seinem Rucksack noch ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden, so dass ihn nach erfolgter Blutentnahme diverse Strafanzeigen erwarten.

