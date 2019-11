Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höchstenbach. Unfall infolge Trunkenheit

Hachenburg (ots)

Beim Befahren der B 8 in Richtung Altenkirchen kam ein 48 jähriger am Donnerstag Abend in Höchstenbach eingangs einer Rechtskurve zunächst nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Hierdurch wurde er nach rechts abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer, einem Gartenzaun, einer Werbetafel und einem weiteren Verkehrsschild. IM Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer eine deutliche Alkoholisierung festgestellt, die ursächlich für das Unfallgeschehen gewesen sein dürfte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,6 Promille, so dass die üblichen Maßnahmen folgten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell