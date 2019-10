Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Roller prallt gegen Auto und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen (Fotoberichterstattung)

Viersen-Boisheim: (ots)

Bereits am Sonntag gegen 17.10 Uhr ereignete sich auf der Linder Straße in Boisheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Roller einen geparkten Pkw beschädigte und flüchtete. Am Unfallort stellten Polizeibeamte Teile des Rollers und einen Handschuh sicher. Erste Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem flüchtigen Roller möglicherweise um einen Peugeot "Speedfight" handeln könnte. Die sichergestellten Fahrzeugteile (siehe Foto) waren ursprünglich blau lackiert. Das Verkehrskommissariat fragt: Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet und kann weitere Hinweise zum Roller und Fahrer geben? Wer hat möglicherweise einen beschädigten Roller beobachtet, an dem die sichergestellten Teile fehlen? Hinweise an die Viersener Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1258)

