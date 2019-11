Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss in Höhr-Grenzhausen

Montabaur (ots)

Am 22.11.2019 um 00:35 Uhr wurde ein 42-jähriger PKW-Fahrer in Höhr-Grenzhausen in der Westerwaldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht bei dem Fahrer und dieser gab den Konsum auch zu. Bei der Durchsuchung des PKW wurden bei dem Mann aus der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

