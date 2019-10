Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vandalismus und Diebstahl

Borken (ots)

Terminals aus zwei Traktoren haben Unbekannte von einem Firmengelände in Borken entwendet. Hierzu schlugen die Täter an den beiden abgestellten Traktoren Scheiben ein. Auch an drei weiteren Traktoren schlugen sie Scheiben ein, entwendeten aus diesen Fahrzeugen aber nichts. Wie die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 25.10.2019, circa 16.30 Uhr, und Samstag, 26.10.2019, circa 07.45 Uhr auf das Gelände an der Weseler Straße gelangten, ist noch unklar.

Der entstandene Schaden liegt etwa bei 7.500 Euro.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02561) 9000.

