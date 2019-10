Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Eine Leichtverletzte bei Radfahrunfall

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 54-jährige Radfahrerin am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Ahaus erlitten. Die Ahauserin befuhr gegen 13.00 Uhr die Straße An der Synagoge in Richtung Schlosshotel und stieß mit einem entgegenkommenden 10-jährigen Jungen aus Ahaus zusammen, der mit seinem Fahrrad aus Richtung Schloss kommend in Richtung Rathaus einbog. Das Kind fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

