Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch

Gescher (ots)

Ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu einem Wohnhaus verschafft, haben unbekannte Täter auf dem Mühlenweg in Gescher. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 24.10.2019, circa 12.00 Uhr, und Freitag, 25.10.2019, circa 19.45 Uhr. Was die Einbrecher erbeuteten, ist noch nicht bekannt.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

