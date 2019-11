Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Fahren unter Drogeneinfluss -

Diez (ots)

In der Nacht zum Freitag (22.11.2019) führten Beamte der PI Diez Verkehrskontrollen in Diez, Limburger Straße durch. Gegen 00:45 Uhr wurde bei einem 30 Jahre Pkw-Fahrer festgestellt, dass dieser offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest bei dem Mann aus dem Raum Limburg bestätigte diesen Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige erfasst. Zur Beweissicherung in diesem Strafverfahren wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

