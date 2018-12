POL-H: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist eine 20-Jährige am Montagvormittag (03.12.2018) mit ihrem Opel Corsa im Autobahnkreuz (AK) Kirchhorst von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat sich die junge Frau schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war die Fahrerin aus Lehrte gegen 09:15 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bundesautobahn 7 in Richtung Hamburg unterwegs. Am AK Kirchhorst wollte sie auf die Autobahn 37 (Fahrtrichtung Celle) wechseln und kam dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von Straße ab. Im weiteren Verlauf kippte der Pkw auf die Fahrerseite, wobei die 20-Jährige schwer verletzt wurde. Die alarmierte Feuerwehr brachte das Auto zurück in die Waagerechte und befreite die Fahrerin. Anschließend brachte sie ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten - unter anderem landete ein Rettungshubschrauber im AK Kirchhorst - musste der Zubringer auf die Autobahn 37 bis etwa 11:00 Uhr gesperrt werden. Laut Schätzungen der Polizei ist ein Schaden in Höhe von 2 000 Euro entstanden. /now, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell