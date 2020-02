Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Das Zahlen vergessen oder Tankbetrug?

Glanbrücken (ots)

Getankt ohne zu bezahlen hat ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen an der Tankstelle an der B 420. Um 07:24 Uhr wurde an der Zapfsäule für knapp 60 Euro "Super" abgefüllt. Blieb der "Kunde" den Betrag bewusst schuldig oder hat er das Bezahlen nur vergessen? Die Polizei wurde eingeschaltet und ist nun gespannt, ob sich noch ein reuiger Autofahrer meldet. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell