Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Eis- und Schneeunfällen werden die Reifen kontrolliert

Lauterecken (ots)

Ein Fahren ohne die vorgeschriebene Winterbereifung wird spätestens bei einem Verkehrsunfall kontrolliert. Aber auch bei Verkehrsbehinderungen durch "liegengebliebene" Fahrzeuge können bereits zu Beanstandungen führen. Diese Feststellungen werden von der Polizeiinspektion in Erinnerung gerufen, nachdem nun doch noch einmal eine weiße Decke auf den Straßen zu sehen war. Viele Menschen waren ja schon davon ausgegangen, dass das Herbstwetter in den Sommer übergehen wird. Die Reifen wurden nicht beanstandet bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei einem PKW zwischen Wolfstein und Einöllen. Der Fahrer war mit seinem Wagen beim Abbiegen von der Straße in den Graben gerutscht. Eine Zugmaschine rutschte um 18:00 Uhr zwischen Callbach und Unkenbach gegen eine Schutzplanke. Ähnlich passierte es kurz zuvor einem PKW-Fahrer, der zwischen Obermoschel und Unkenbach gegen die Schutzplanke an der B 420 prallte. Die Frage der unangepassten Geschwindigkeit stand bei diesen Ereignissen im Vordergrund. Hier konnte auch eine Winterbereifung nicht zur Vermeidung der Sachschäden beitragen. Personen wurden nicht verletzt. |pilek-AH

