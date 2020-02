Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Diakoniewerkstätten; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am späten Freitagabend wurde in die Büroräume der Diakoniewerkstätten in der Morchfeldstraße eingebrochen. Kurz nach 23 Uhr löste der Alarm aus, worauf der Täter das Anwesen offenbar fluchtartig verließ. Bei der Überprüfung des Objekts, wurde eine aufgebrochene Bürotür entdeckt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zum Täter liegen noch nicht vor. Zeugen, die kurz nach 23 Uhr, aber auch davor rund um die Diakoniewerkstätten Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarau, tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

