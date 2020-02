BPOLD-BBS: Die Bundespolizei sucht dich - auf zur Panther Challenge nach Ratzeburg

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

Ratzeburg

Träumst du schon länger von dem Beruf der Bundespolizistin oder des Bundespolizisten? Bist du dir unsicher, ob es der richtige Beruf für dich wäre? Weißt du vielleicht gar nicht, welche Vielfalt dir die Bundespolizei bieten kann?

Wenn du der Meinung bist, den Herausforderungen für den Polizeiberuf gewachsen zu sein, dann entscheide dich jetzt und bewirb dich für die Panther Challenge 2020 bei der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg, für das härteste Schülercamp Deutschlands.

Es beginnt am 23. Juni 2020 und endet am 25. Juni 2020. Innerhalb der drei Tage und zwei Nächte wirst du die Vielfältigkeit der Bundespolizei kennenlernen. Du wirst rund um die Uhr von vielleicht zukünftigen Kolleginnen und Kollegen betreut, kannst Fragen stellen und dir einen persönlichen Eindruck verschaffen. Im Polizeitraining und realen Übungsszenarien schlüpfst du in die Rolle der handelnden Polizisten.

Unter Stress wirst du im Team Aufgaben lösen, Aufgaben die nur gemeinschaftlich gelöst werden können. In einem Bewerbertraining werden wir dich auf ein zukünftiges Eignungsauswahlverfahren vorbereiten. Nach den drei Tagen wirst du ein genaues Bild von der Bundespolizei haben. Du hast dann einen Einblick in unsere Aufgaben und in die Spezialverwendung bekommen.

Wenn du zwischen 14 und 20 Jahren alt bist, du dir eine Karriere bei der Bundespolizei vorstellen kannst, sportlich und charakterstark bist, keine gesundheitlichen Einschränkungen besitzt und mindestens den mittleren Bildungsabschluss anstrebst - dann bewerbe dich bei der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg für einen der 100 Teilnehmerplätze für das härteste Schülercamp Deutschlands.

Bis zum 20. April 2020 kannst du die Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter

pc.rz@polizei.bund.de

anfordern oder weitere Informationen erfragen. Neugierig? Wir warten auf dich!

