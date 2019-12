POL-CUX: Trunkenheit im Verkehr ++ Wohnungseinbruch ++ Herabstürzender Ast fällt auf PKW

Polizeiinspektion Cuxhaven

Trunkenheit im Verkehr

Hagen. Sonntagmittag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Autotransporter auf der Bundesautobahn 27, der aus Bremerhaven kommend in Richtung Bremen fuhr. Das Fahrzeug soll in Schlangenlinien gefahren sein und dabei beide Fahrstreifen genutzt haben. Der Transporter konnte schließlich im Bereich Hagen im Bremischen kontrolliert werden. Bei dem litauischen Fahrer wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Der Alkoholwert lag bei über 2,7 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Eine Blutprobe wurden entnommen.

Wohnungseinbruch

Hemmoor. In der Nacht von Freitag, 13.12.19, auf Samstag, 14.12.19, brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Herrlichkeitsstraße in Hemmoor ein. Die Täter hebelten eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Was entwendet wurde steht noch nicht fest.

Herabstürzender Ast fällt auf PKW

Cuxhaven. Glück hatte am Sonntagmittag ein 61-jähriger aus Wanna. Er war mit seinem PKW unterwegs auf der K9, Osterende, von Lüdingworth nach Neuenkirchen. Durch den Wind wurde ein Ast vom Baum gerissen und fiel genau auf den vorbeifahrenden PKW. Der Fahrer konnte den PKW auf der Straße halten und wurde auch nicht verletzt. Der Schaden am Auto beträgt etwa 1.550 Euro.

