Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallbeteiligte Fahrradfahrerin gesucht

Cuxhaven (ots)

Lunestedt. Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am Freitag, 06.12.2019, kurz nach 7 Uhr, in Lunestedt ein Verkehrsunfall. In der Straße Voßkamp, an der Einmündung eines Wirtschaftsweges, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einer Fahrradfahrerin. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Radlerin ihren Weg fort. Die Personalien der Fahrradfahrerin hat sich die Fußgängerin nicht notiert. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Fußgängerin bei dem Unfall verletzt wurde und die Polizei daraufhin die Ermittlungen aufgenommen hat. Ein junger Mann und eine Bekannte der Fahrradfahrerin waren ebenfalls vor Ort. Auch die Personalien dieser Zeugen sind nicht bekannt. Die beteiligte Fahrradfahrerin und die Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

