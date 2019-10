Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - 39-Jährige mit 1,6 Promille unterwegs

Overath (ots)

Am Montagabend (28.10.)fiel den Beamten gegen 19:00 Uhr eine 39-jährige Auto-Fahrerin aus Lohmar auf, die verbotswidrig in die Einbahnstraße Propsteistraße einbog. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau stark alkoholisiert war; ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 1,6 Promille. Die Pkw-Fahrerin gab an, über den Tag verteilt zwei Flaschen Sekt getrunken zu haben. Die 39-Jährige wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Wache nach Overath/Rösrath gebracht; ihr Führerschein beschlagnahmt. (ma)

