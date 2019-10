Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Unfall unter Drogeneinfluss

Wermelskirchen (ots)

Am Montagmorgen (28.10.), gegen kurz vor 7 Uhr, sind Polizeibeamte der Wache Burscheid wegen eines Auffahrunfalls mit Sachschaden zur Berliner Straße in Wermelskirchen gerufen worden. Zunächst gab der Unfallverursacher an, dass er aufgrund des Nebels das Abbremsen des Vordermanns zu spät erkannt habe.

Die Beamten entdeckten dann jedoch einen weiteren möglichen Grund für den Zusammenstoß. Sie erkannten Anhaltspunkte dafür, dass der 27-jährige Remscheider unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht, so dass der Fahrer eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 2.250 Euro geschätzt. (ct)

