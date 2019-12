Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verunglückter Motorrollerfahrer erliegt seinen Verletzungen

Cuxhaven (ots)

Am Dienstag, 10.12.2019, ereignete sich gegen 5:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Papenstraße in Cuxhaven (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/4463757). Der bei diesem Unfall verletzte 33-jährige Motorrollerfahrer ist gestern in einem Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

