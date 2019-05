Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte öffnen Stalltüren, Kühe entlaufen

Geilenkirchen-Grotenrath (ots)

An der Straße Hinter den Höfen öffneten Unbekannte in der Nacht zum 20. Mai (Montag) die Türen eines Kuhstalls. Etwa 125 Kühe liefen daraufhin teils bis in den Ortskern und verursachten Schäden in Vorgärten, auf Rasenflächen und an Silagemieten. Auch mehrere Kühe verletzten sich, zwei der Tiere so schwer, dass sie möglicherweise eingeschläfert werden müssen. Bereits in den Nächten auf den 5. Mai (Sonntag) und 19. Mai (Sonntag) hatten Unbekannte die Türen des Stalls geöffnet, was jedoch in beiden Fällen frühzeitig bemerkt wurde.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte unter Telefonnummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat West der Polizei Heinsberg.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell