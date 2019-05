Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw prallt gegen Bäume, Fahrer verletzt

Selfkant (ots)

Am Montag (20. Mai) kam es auf der Landstraße 228 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 28-jähriger Mann aus Heinsberg verletzte. Gegen 14.15 Uhr fuhr der Mann mit einem schwarzen Pkw Citroen aus Richtung Heinsberg in Fahrtrichtung Saeffelen. Kurz vor dem Ortseingang geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte es gegen zwei Bäume, die dadurch komplett umgerissen wurden, und kam im Feld zum Stehen. Der 28-Jährige wurde nach dem Unfall zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und entsprechender Aufräumarbeiten blieb die L228 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

