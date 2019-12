Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub + Diebstahl auf Verbrauchermärkten ++ Unfall dank guter Reaktion vermieden ++ Unfall beim Abbiegen ++ Unfall mit Pedelec ++ LKW-Kontrolle

Cuxhaven (ots)

Schwerer Raub auf Verbrauchermarkt

Geestland/Debstedt. Am gestrigen Donnerstag (12.12.2019) überfielen zwei maskierte Täter kurz nach 21 Uhr den Netto-Verbrauchermarkt in der Langener Straße in Debstedt. Die Täter bedrohten mit Messern bewaffnet zwei Mitarbeiter des Marktes, als die nach Ladenschluss das Geschäft verlassen wollten. Die Mitarbeiter des Marktes wurden bei der Tat nicht verletzt. Die Täter erbeuteten eine hohe Geldsumme und flüchteten unerkannt vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen an oder um den Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Langen unter 04743-9280 zu melden.

Schwerer Diebstahl aus Verbrauchermarkt

Loxstedt. Gestern Abend (12.12.2019) betreten zwei maskierte Täter kurz vor Ladenschluss (21.58 Uhr) den Aldi-Markt in der Parkstraße in Loxstedt. Die Täter gehen zum unbesetzten Kassenbereich und wollen die Kasseneinsätze entwenden. Bei einer Kasse gelingt dies. Den Diebstahl an einer zweiten Kasse kann eine Mitarbeiterin des Marktes verhindern. Die Täter flüchten daraufhin mit einer Kassenschublade aus dem Markt. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen an oder um den Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Mit guter Reaktion und Glück einen schweren Unfall vermieden

Geestland/Lintig. Durch eine gute Reaktion und auch mit Glück hat ein 35-jähriger aus Meckelstedt einen schweren Verkehrsunfall vermieden. Der Mann fuhr mit seinem PKW auf der L116 aus Richtung Moorausmoor in Richtung Lintig. Kurz nach einer scharfen Kurve kam ihm eine 79-jährige aus dem Geestland mit ihrem PKW entgegen. Die Frau überholte trotz der unübersichtlichen Strecke einen LKW. Der 35-jährige musste eine Gefahrenbremsung einleiten und zusätzlich in den Seitenraum ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei wurde sein PKW leicht beschädigt. Auch der überholte LKW-Fahrer, ein 38-jähriger aus Hemmoor, musste eine Vollbremsung ausführen um den Unfall zu vermeiden. Die entgegenkommende Frau fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Sie konnte kurze Zeit später aufgrund der Zeugenaussagen ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Entgegenkommenden beim Abbiegen übersehen - 1 Verletzter und hoher Sachschaden

Loxstedt. Einen Leichtverletzten und hohen Sachschaden an beiden Fahrzeugen forderte gestern gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 71 an der Abzweigung nach Hohewurth. Ein 28-jähriger aus Wilhelmshaven wollte mit seinem BMW, aus Richtung Bremerhaven kommend, von der B 71 nach links in Richtung Hohewurth abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Hyundai einer 39-jährigen Bremerhavenerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 39-jährige leicht verletzt. Beide PKW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 17.000 Euro.

Alkoholisiert auf dem Pedelec - leicht verletzt

Cuxhaven. Ein 67-jähriger Cuxhavener hat sich gestern (11.12.2019) kurz nach 22 Uhr bei einem Sturz mit seinem Pedelec leicht verletzt. Der Mann stürzte auf der Grodener Chaussee ohne Fremdeinwirkung. Seine Verletzungen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Gegen den 67-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

LKW Großkontrolle

Landkreis Cuxhaven. Am 12.12.2019 wurden auf der BAB 27, auf dem BAB-Parkplatz Nesse, insgesamt 87 Lkw kontrolliert. Die kontrollierten Fahrzeuge kamen aus 13 verschiedenen Nation aus ganz Europa. Bemängelt wurden durch die Beamten insgesamt 41 Fahrzeuge. Neben Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten und Ladungsvorschriften wurden bei 16 LKW auch technische Verstöße festgestellt. Sechs dieser Fahrzeuge durften erst weiterfahren, als sie vor Ort repariert waren. Bei drei Sattelzügen waren die Mängel so gravierend, dass sie einem Prüfer vorgestellt wurden. Dieser zog die Fahrzeuge sofort aus dem Verkehr. Diese LKW kamen aus Deutschland, den Niederlanden und aus Portugal. Insgesamt spricht die Polizei von einer sehr hohen Beanstandungsquote. Dieses traurige Ergebnis verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit von Kontrollen. (Bildmaterial vorhanden)

