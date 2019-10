Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Einladung zum Pressetermin - Bundespolizei und Polnischer Grenzschutz erhalten neue Fahrzeuge

Slubice (Polen) / Berlin (ots)

Im Rahmen des aus dem Fonds für die innere Sicherheit der Europäischen Union kofinanzierten Projekts zur Stärkung der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststellen werden am 24. Oktober 2019 ab 11 Uhr in Slubice sechs neue Fahrzeuge an die deutsch- polnischen Dienststellen in Pomellen, Swiecko und Ludwigsdorf übergeben.

Die Fahrzeuge werden sowohl auf deutschem als auch auf polnischem Gebiet im Einsatz sein und wurden dafür als "Gemeinsame Streife" besonders gekennzeichnet. Außerdem sind die Fahrzeuge mit Kommunikations- und IT-Technik beider Behörden ausgestattet, so dass die Beamten immer und überall auf beide Fahndungssysteme zugreifen und Kontakt zu den Leitstellen halten können.

Zur offiziellen Indienststellung der Einsatzfahrzeuge laden wir alle Medienvertreter recht herzlich ein. Es erwarten Sie neben der offiziellen Übergabe ein Rückblick auf das bereits Erreichte sowie eine gemeinsame deutsch-polnische Einsatzdarstellung.

Es werden Vertreter der beteiligten Bundespolizeidirektionen und des polnischen Grenzschutzes, Vertreter der Europäischen Kommission und lokale Vertreter, sowie Gäste weiterer im Grenzraum agierender Sicherheitsbehörden erwartet.

Veranstaltungsort: Collegium Polonicum, Kosciuszki 1, 69-100 Slubice, Polen

Anmeldung bitte an: Bundespolizeiinspektion Frankfurt (Oder) Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit E-Mail: bpoli.frankfurto.a_s@polizei.bund.de Telefon: 0335 / 5624 - 7119 oder 0335 / 5624 - 7129

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Eine vorhergehende namentliche Anmeldung ist für die Berichterstattung von dieser Veranstaltung zwingend erforderlich. Eine Anmeldung kann bis zum 22. Oktober 2019, 17 Uhr erfolgen. Dahingehend wird um Angabe von Redaktion, Name, Vorname, Telefonnummer und E-Mailadresse gebeten. Parkplätze am Veranstaltungsort stehen zur Verfügung.

Hinweise zum Datenschutz:

Zur Bearbeitung der Akkreditierung ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten automatisiert zu verarbeiten. Sie werden ausschließlich für diesen Zweck erhoben. Die Bundespolizei löscht im Rahmen von Akkreditierungsverfahren erhaltene personenbezogene Daten nach Abschluss der jeweiligen Veranstaltung. Mit der Anmeldung erklären Sie Ihr Einverständnis an der beschriebenen automatisierten Verarbeitung der personenbezogenen Daten.

Bundespolizeipräsidium, Referat 44

Telefon: 0 331 97997- 4423

E-Mail: project-jps@polizei.bund.de

