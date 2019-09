Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Feierliche Taufe des zweiten neuen Einsatzschiffes der Bundespolizei auf den Namen "Bamberg"

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

Rostock / Bad Bramstedt / Neustadt in Holstein (ots)

Am 18. September 2019 wurde die BP 82 als zweites von drei neuen Einsatzschiffen der Bundespolizei auf den Namen "Bamberg" getauft, gesegnet und in Dienst gestellt.

Nach Taufe des ersten der neuen Einsatzschiffe, der BP 81 "Potsdam", am 14. Dezember 2018 und dessen Indienststellung am 22. Juli 2019 wurde nun die "Bamberg" am Warnemünder Cruise Center in Rostock - Warnemünde feierlich getauft.

Redner bei der Feier waren unter anderem die Abteilungsleiterin Bundespolizei im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Dagmar Busch, als Taufpatin der "Bamberg", die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege und Mitglied des Landtages, Melanie Huml, sowie der geschäftsführende Gesellschafter der Fassmer Werft, Holger Fassmer, und der Kommandant der das Einsatzschiff übernehmenden Besatzung, Erster Polizeihauptkommissar Frank Greschke.

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml betonte: "Es ist für mich als Bambergerin eine große Ehre, Taufpatin der BP 82 "Bamberg" zu sein. Ich wünsche den Männern und Frauen, die auf diesem Einsatzschiff ihren für unser Land so wichtigen Dienst leisten, alles Gute!"

Die Taufe des zweiten Schiffsneubaus auf den Namen "Bamberg", Dienstsitz des neuen und größten Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei, ist ein besonderes Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung zwischen der Bundespolizei und der Stadt Bamberg. Mit der BP 82 "Bamberg" wird die 30- jährige BP 21 "Bredstedt" ersetzt.

Das neue Einsatzschiff verfügt unter anderem über ein Hubschrauberlandedeck für den größten Hubschrauber der Bundespolizei, die Super Puma, sowie Staumöglichkeiten für Container mit spezieller Missionsausstattung und darüber hinaus über besondere Möglichkeiten, Spezialkräfte in den Einsatz zu bringen, zu führen, zu versorgen und zu schützen.

Nun heißt es für die Angehörigen der Bundespolizei See sich durch umfangreiche Schulungsprogramme mit dem anspruchsvollen Einsatzmittel vertraut zu machen. Die BP 82 "Bamberg" wird dann neben der BP 26 "Eschwege" als zweites Einsatzschiff der Bundespolizeiinspektion See Warnemünde ihren Einsatzauftrag wahrnehmen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

Raaberg 6

24576 Bad Bramstedt

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

PHK Stefan Langnau

Telefon: 04192 502-1012

Fax: 04192 502-9020

E-Mail: presse.badbramstedt@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.



Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell