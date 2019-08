Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter stößt 72-Jährigen vom Fahrrad

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer stieß am frühen Montagnachmittag in Ketsch einen 72-jährigen Mann vom Fahrrad. Der 72-Jährige war kurz nach 14 Uhr mit seiner Frau mit dem Fahrrad auf einem Feldweg im Bereich des Schwetzinger Viehtriebswegs unterwegs, als sich von hinten plötzlich der Unbekannte, ebenfalls auf einem Rad, mit hoher Geschwindigkeit näherte. Er fuhr zwischen den beiden durch und versetzte dabei dem 72-Jährigen einen kräftigen Stoß, sodass dieser die Kontrolle über sein Rad verlor und rechts neben dem Feldweg ins Grün stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen, in Form von Knochenbrüchen an der Schulter, zu. Seine Frau brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er am Folgetag operiert werden musste.

Der unbekannte Radfahrer fuhr, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, einfach weiter. Eine Beschreibung des unbekannten Fahrradfahrers konnte nicht erlangt werden. Es ist lediglich bekannt, dass er ein dunkles Trikot und einen Fahrradhelm trug.

Die Ermittlungen gegen den Unbekannten wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

