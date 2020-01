Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 04.01.2020

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Diebstahl aus einem VW Transporter

Am 02.01.2020, zwischen 14:40 Uhr bis 14:45 Uhr, war ein VW Transporter in der Wiesenstraße in Zweibrücken zum Parken abgestellt. Als gegen 14:45 Uhr die Alarmanlage des PKW ertönte, dachte sich der Fahrzeughalter zunächst nichts dabei. Wenige Minuten später stellte er bei einer Nachschau an seinem verschlossenen Auto fest, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war und die seitliche Schiebetür offenstand. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Hilti Werkzeugkoffer entwendet, welche kurze Zeit später in einer Gartenhecke in der Wiesenstraße wieder aufgefunden werden konnten. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1800 Euro. Zu den Tätern ist bislang nichts bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

