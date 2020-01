POL-PDPS: Pirmasens - Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelge-setz

Polizeidirektion Pirmasens

Am 03.01.2020 wurde die Polizei Pirmasens über einen Streit in der Neptunstraße in Pirmasens informiert. In diesem Zusammenhang sollte auch mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen worden sein. Den 37-jährigen Mann, welcher geschossen haben soll, konnte von den Beamten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Etwa eine Stunde später wurde der 37-jährige in seiner Wohnung im Berliner Ring aufgesucht. Bei der Durchsuchung von dessen Wohnung konnten zwei Schreckschusswaffen und mehrere nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt werden. Darüber hinaus konnten die Beamten in der Wohnung des 37-jährigen auch Betäubungsmittel auffinden.

