POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfall mit Flucht

Polizei Pirmasens (ots)

Am 02.01.2020, im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 18 Uhr, hatte eine 56-jährige Frau aus Pirmasens ihrem schwarz-blauen BMW i3 auf dem Parkplatz gegenüber dem Schwimmbad Plub geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher an ihrem BMW beim Ein- oder Ausparken den Außenspiegel und eine kleine Seitenscheibe, an welcher der Spiegel befestigt war, beschädigt hatte. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



